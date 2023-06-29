29.06.2023 13:07 Рита Парфенова

Шість пляжів Харкова санлікарі не рекомендують для купання: список

За висновком фахівців, у водоймах Харкова понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок та наявність мікроорганізмів.



Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, під моніторинговим наглядом ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території м. Харків та області.



Із них шість - у місті, й за результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії цих пляжів не відповідає гігієнічним нормативам.



«Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків



Купання заборонено на пляжах:

Безлюдівське водоймище

Олексіївський лугопарк, р. Лопань

Удянський гідропарк, р. Уди

Основ’янське озеро

Петренківське водоймище

Журавлівський гідропарк, р. Харків

«Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах», – повідомляють у центрі.



Результати санітарно-хімічних досліджень відповідають гігієнічним нормативам.



Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області визначено 12 пляжів для відпочинку людей на водних об’єктах.