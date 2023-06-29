Шість пляжів Харкова санлікарі не рекомендують для купання: список

За висновком фахівців, у водоймах Харкова понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок та наявність мікроорганізмів.
Як повідомляє РЕДПОСТ, під моніторинговим наглядом ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території м. Харків та області.
Із них шість - у місті, й за результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії цих пляжів не відповідає гігієнічним нормативам.
«Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків
Купання заборонено на пляжах:
«Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах», – повідомляють у центрі.
Результати санітарно-хімічних досліджень відповідають гігієнічним нормативам.
Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області визначено 12 пляжів для відпочинку людей на водних об’єктах.
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