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29.06.2023  13:07   Рита Парфенова

Шість пляжів Харкова санлікарі не рекомендують для купання: список

За висновком фахівців, у водоймах Харкова понаднормативний вміст лактозопозитивних кишкових паличок та наявність мікроорганізмів.


Фото з відкритих джерел

Як повідомляє РЕДПОСТ, під моніторинговим наглядом ДУ «Харківський ОЦКПХ МОЗ» знаходиться 13 місць масового відпочинку населення на водних об’єктах на території м. Харків та області.

Із них шість - у місті, й за результатами останніх моніторингових лабораторних досліджень встановлено, що вода в межах акваторії цих пляжів не відповідає гігієнічним нормативам.

«Удянський», Олексіївського лугопарку, Журавлівського гідропарку, Безлюдівського та Петренківського водоймищ, Основ’янського озера у м. Харків

Купання заборонено на пляжах:

  • Безлюдівське водоймище
  • Олексіївський лугопарк, р. Лопань
  • Удянський гідропарк, р. Уди
  • Основ’янське озеро
  • Петренківське водоймище
  • Журавлівський гідропарк, р. Харків

«Понаднормативний вміст у воді лактозопозитивних кишкових паличок та наявність в ній мікроорганізмів (E.coli, ентерокок), які зазвичай знаходяться у кишківнику людини та теплокровних тварин, свідчить про свіже фекальне забруднення водойм. У зв’язку з цим наголошуємо на потенційній епідемічній небезпеці води в усіх зазначених вище місцях масового відпочинку та не рекомендуємо купання у цих водоймах», – повідомляють у центрі.

Результати санітарно-хімічних досліджень відповідають гігієнічним нормативам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області визначено 12 пляжів для відпочинку людей на водних об’єктах.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  пляж, харків
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