29.06.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

На Харківщині камери відеоспостереження допомогли викрити зловмисників

У Харківській області чоловіки незаконно заволоділи велосипедами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.

Поліцейські офіцери Близнюківської та Пісочинської громади за допомогою вуличних камер відеоспостереження, по гарячих слідах встановили осіб, які незаконно заволоділи чужими велосипедами.

За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.

Викрадене майно було вилучено та повернене законним власникам.

Раніше РЕДПОСТ писав, що проросійськи налаштована харків'янка поширювала в інтернеті кремлівські тези.