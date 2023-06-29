    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині камери відеоспостереження допомогли викрити зловмисників
29.06.2023  13:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині камери відеоспостереження допомогли викрити зловмисників

У Харківській області чоловіки незаконно заволоділи велосипедами.

 
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейських офіцерів громад в Харківській області.
 
Поліцейські офіцери Близнюківської та Пісочинської громади за допомогою  вуличних камер відеоспостереження, по гарячих слідах встановили осіб, які незаконно заволоділи чужими велосипедами. 
 
За вказаними фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану) Кримінального кодексу України.
 
Викрадене майно було вилучено та повернене законним власникам.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що проросійськи налаштована харків'янка поширювала в інтернеті кремлівські тези.
 
Источник:   Поліцейські офіцери громад в Харківській області
 Тэги:  події, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
29.06 Надзвичайні події Вирубують дерева та вибивають вікна: Шарівський замок на Харківщині потерпає від мародерства 28.06 Надзвичайні події У Люботині неповнолітній продали стіки до електронних цигарок 24.06 Надзвичайні події У Харківській області поліцейські виявили правопорушників
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 