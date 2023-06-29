29.06.2023 16:05 Віталій Хінєвіч

У Харкові частково перекриють вулицю для руху транспорту

Закриття вулиці пов'язане із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух транспорту на вул. Верхній Гиївській, на ділянці від пров. Старобільського до пров. Хорошевського, заборонений до 18:00 28 липня.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з аварійно-відновлювальними роботами на магістральному трубопроводі.

Проїзд спеціальних автомобілів оперативних служб до житлових та адміністративних будинків буде забезпечний.

Раніше РЕДПОСТ писав, що за зверненнями громадян та за дорученням Харківського міського голови Ігоря Терехова розглянуто питання про продовження курсування громадського транспорту на пр. Гагаріна ввечері та у вихідні дні.