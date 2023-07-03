03.07.2023 14:00 Віталій Хінєвіч

КП «Ритуал» застерігає харків’ян від неправдивої реклами

Харків'яни почали отримувати листівки про ритуальні послуги зі знижкою або позачергово до певної дати, особливо при похованні військовослужбовців.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

КП «Ритуал» зазначає, що не має до цього ніякого стосунку. Приватні компанії, пропонуючи знижки та інші бонуси, намагаються таким чином заманити до себе клієнтів.

«Єдиним підприємством, на балансі якого знаходяться Харківський крематорій, 17 міських кладовищ, 15 ритуальних бюро та салонів, є КП «Ритуал». Всі інші ритуальні компанії, у тому числі з назвою «Ритуал», виступають посередниками. І, пропонуючи знижки на якісь одні ритуальні послуги, можуть завищувати ціни на інші», - зазначили на підприємстві.

Крім того, в умовах війни з'явилося немало приватних ритуальних компаній, що пропонують послуги під виглядом КП «Ритуал».

Харків’ян просять бути обачними і звертатися по допомогу в похованні (кремації) та в отриманні супутніх ритуальних послуг до КП «Ритуал» за адресою: вул. Конторська, 3.

Детальну інформацію про режим роботи та ритуальні послуги можна отримати в диспетчерській службі за тел.: 16-40, (057) 712-10-34 чи на офіційних сторінках КП «Ритуал» у соціальних мережах.