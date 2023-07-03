03.07.2023 14:06 Рита Парфенова

Одне з найбільших водосховищ на Харківщині вимагають повернути державі

Від приватного підприємства вимагається відновити вільній доступ до одного з найбільших водосховищ на Харківщині.





Як повідомили РЕДПОСТ у Харківській обласній прокуратурі, одне з приватних підприємств, розташованих у Харківському районі, використовує для рибогосподарських потреб водосховище разом із зайнятими ним земельними ділянками площею понад 440 га.



Проте підприємство не має жодних правовстановлюючих документів, які надають право користування водними об`єктами чи землями водного фонду.



Внаслідок порушень норм законодавства, зокрема ст. ст. 125, 126 Земельного кодексу України, ст. ст. 1, 6, 43, 85 Водного кодексу України, держава не отримує плату за користування природними ресурсами і, таким чином, позбавляється доходу.



Це і стало підставою для направлення прокуратурою до суду відповідного позову до приватного підприємства про звільнення водосховища разом із зайнятими ним земельними ділянками та повернення у відання держави.



Наразі відкрито провадження у справі.

Раніше РЕДПОСТ писав, що прокуратура успішно відстояла в суді повернення громаді земель водного фонду на суму майже 290 млн грн.