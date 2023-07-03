03.07.2023 14:35 Віталій Хінєвіч

Укрпошта підвищила тарифи на відправлення

З 1 липня, компанія змушена частково переглянути вартість відправлень по Україні та за її межами.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу Укрпошти.

Згідно з новими тарифами, вартість доставлення відправлень «Укрпошта Експрес» збільшиться у середньому на 10 грн для пересилання в межах однієї області та на 8 грн для пересилання в межах всієї країни.

Крім того, з 1 липня діятимуть нові тарифи на послуги «Укрпошта Стандарт», де середнє підвищення становить 7 грн на доставку по Україні, а в межах окремої області – 10 грн. Варто зазначити, що клієнти сплачують тільки за фактичну вагу відправлення, не переплачуючи за «повітря».

Наприклад, раніше вартість доставки відправлення вагою до 1 кг у межах України становила 35 грн, а після перегляду тарифів вона збільшиться до 42 грн. А доставка посилки вагою від 5 до 10 кг тепер коштуватиме 70 грн, порівняно з попередніми 60 грн – до перегляду тарифів.

Також впроваджено зміни й для інших послуг. На 5 грн зросте вартість послуги «Укрпошта Документи» та вартість кур’єрського забору або доставки. Для корпоративних клієнтів Укрпошти продовжує діяти гнучка система знижок.

Починаючи з 1 липня, також будуть внесені зміни у вартість на доставку «дрібних пакетів рекомендованих» на всі зони та на доставку посилок до 7 країн Близького Сходу, зокрема Алжиру, Афганістану, Катару, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії та Тунісу. Ці зміни становитимуть 10% від поточних тарифів.

У компанії зазначили, що від початку повномасштабної війни та внаслідок того, що певні території нашої країни залишаються тимчасово окупованими, Укрпошта втратила частину своїх активів. Понад 1600 відділень національного оператора були зруйновані або пошкоджені внаслідок постійних обстрілів. Компанія намагається оперативно відновлювати інфраструктуру та автопарк та готується до негайного поновлення послуг на майбутніх деокупованих територіях.