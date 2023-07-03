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03.07.2023  21:17   Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з професійним святом правоохоронців

У Харкові вручили нагороди міської ради кращім поліцейським.


Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові працівникам Нацполіції вручили нагороди міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Національної поліції України, який відзначається 4 липня.

Мер Харкова Ігор Терехов, який брав участь у заході, подякував правоохоронцям за самовіддану та важку працю.

«Я дуже поважаю вашу роботу, бо ви стоїте на захисті закону. І від того, як ви ухвалюєте рішення, залежать долі та життя людей. Бажаю вам міцного здоров'я, а всім нам - якнайшвидшої перемоги та миру! І разом ми відбудовуватимемо наше місто-герой Харків!» - зазначив Ігор Терехов.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив зенітників з нагоди професфійного свята.

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ігор терехов, привітання, харків, нагородження, поліція
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