03.07.2023 21:17 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов привітав з професійним святом правоохоронців

У Харкові вручили нагороди міської ради кращім поліцейським.



Міськрада

Як повідомляє РЕДПОСТ, у Харкові працівникам Нацполіції вручили нагороди міської ради. Церемонія відбулася з нагоди Дня Національної поліції України, який відзначається 4 липня.

Мер Харкова Ігор Терехов, який брав участь у заході, подякував правоохоронцям за самовіддану та важку працю.



«Я дуже поважаю вашу роботу, бо ви стоїте на захисті закону. І від того, як ви ухвалюєте рішення, залежать долі та життя людей. Бажаю вам міцного здоров'я, а всім нам - якнайшвидшої перемоги та миру! І разом ми відбудовуватимемо наше місто-герой Харків!» - зазначив Ігор Терехов.



Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав що Ігор Терехов привітав зі святом та нагородив зенітників з нагоди професфійного свята.