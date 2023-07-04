04.07.2023 05:59 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на вівторок, 4 липня

Вдень у Харкові на якийсь час небо затягнеться хмарами, але вечір буде ясним, як і ранок. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці ясно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +19°...+24°C (відчувається як +21°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 89%. Атмосферний тиск 751 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 22%. Температура повітря +27°...+28°C (відчувається як +30°C). Вітер північно-східний, 2 м/с. Вологість повітря 64%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Ввечері невелика хмарність, ймовірність опадів 34%. Температура повітря +28°...+25°C (відчувається як +29°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 55%. Атмосферний тиск 752 мм рт.ст.

Магнітні бурі

У вівторок, 4 липня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні. За останню добу на Сонці відбулися дев'ять спалахів класу С, один спалах класу М1,3 та один спалах класу Х1,08.

Народні прикмети

Літній ранковий туман віщує ясний день.

У минулі часи помітили, якщо цей день спекотний, то грудень буде морозним.

Якщо грім гримить – довго триматиметься погана погода.

Похолодання під час дощу обіцяє покращення погоди.

Якщо хмари потягнулися небом смугами, варто чекати дощу.

Мурахи ховаються в гнізді — на грозу чи на сильний дощ.