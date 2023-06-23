23.06.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Колоборант із Харківської області проведе 13 років у в'язниці

За матеріалами СБУ 13 років тюрми отримав колаборант з окупаційного «мвс рф» у Куп’янську, який викрадав місцевих жителів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу.

За його словами, доказова база, зібрана слідчими Служби безпеки України, дозволила притягнути до відповідальності ще одного колаборанта, який на період окупації Харківщини приєднався до створеного агресором місцевого «управління мвс».

У лавах загарбницького органу він допомагав російським окупантам проводити каральні рейди проти мирних жителів захопленого на той час Куп’янська.

Тоді людей просто хапали на вулицях або вдиралися до їхніх помешкань і викрадали. Здебільшого рашисти відвозили потерпілих до місцевої катівні, звідки деякі вже не поверталися.

Співробітники СБУ затримали зловмисника восени 2022 року у ході стабілізаційних заходів на звільнених територіях області.

На підставі матеріалів української спецслужби суд призначив йому 13 років тюремного ув’язнення. За матеріалами слідства, зловмисником є 37-річний місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення підтримав російських загарбників.

Під час тимчасової окупації Куп’янська він добровільно погодився стати «патрульним» у складі місцевої «філії мвс рф». На цій посаді він «наводив» рашистів на місця перебування учасників руху опору і брав участь у їх викраденні та розграбуванні майна.

За свої злочини колаборант щомісяця отримував від агресора «зарплату» у розмірі 40 тис. руб.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.