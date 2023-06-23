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23.06.2023  15:30   Віталій Хінєвіч

Смертельна ДТП на проспекті Гагаріна: судитимуть батька Миколи Харківського

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 50-річного чоловіка за фактом злісного невиконання встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки, передає РЕДПОСТ .

 
Досудовим розслідуванням встановлено, що неповнолітній хлопець протягом 2019-2021 років вчинив низку адміністративних та кримінальних правопорушень внаслідок тривалої та системної безвідповідальності власних батьків. 
 
Так, 26 жовтня 2021 року в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в м. Харкові відбулось зіткнення автомобіля «Chevrolet Aveo», яким керував 58-річний чоловік, та автомобіля «Infiniti» під керуванням 16-річного водія, який рухався на червоний сигнал світлофора. Внаслідок аварії водій автомобіля «Chevrolet Aveo» загинув на місці, троє пасажирів «Infiniti» отримали тілесні ушкодження. 
 
Справу щодо батька неповнолітнього розглядатимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова. Нині мати переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук. 
 
Досудове розслідування проводили слідчі СУ ГУНП в Харківській області. 
 
Cанкція статті передбачає покарання у виді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині затримана група розповсюджувачів наркотиків з оборотом у пів мільона гривень.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  події, харків
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