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23.06.2023  15:55   Віталій Хінєвіч

На Харківщині через ДТП перекинувся автобус

В лютому 2023 року до поліції надійшло повідомлення про перекидання рейсового автобуса поблизу села Першотравневе Красноградського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
В момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі було 12 осіб. Правоохоронці встановили, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.
 
Внаслідок дорожньої-транспортної пригоди 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до місцевого медичного закладу. 
 
Слідчим Красноградського РВП  63-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286  (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
 
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
 
Раніше РЕДПОСТ псиав, що міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
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