23.06.2023 15:55 Віталій Хінєвіч
На Харківщині через ДТП перекинувся автобус
В лютому 2023 року до поліції надійшло повідомлення про перекидання рейсового автобуса поблизу села Першотравневе Красноградського району.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію Харківської області.
В момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі було 12 осіб. Правоохоронці встановили, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.
Внаслідок дорожньої-транспортної пригоди 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до місцевого медичного закладу.
Слідчим Красноградського РВП 63-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.
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