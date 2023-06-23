23.06.2023 15:55 Віталій Хінєвіч

На Харківщині через ДТП перекинувся автобус

В лютому 2023 року до поліції надійшло повідомлення про перекидання рейсового автобуса поблизу села Першотравневе Красноградського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

В момент дорожньо-транспортної пригоди в автобусі було 12 осіб. Правоохоронці встановили, що 63-річний водій мікроавтобуса «ГАЗ» рухався автотрасою в напрямку села Першотравневе, порушив швидкісний режим та зʼїхав у кювет. В результаті транспортний засіб перекинувся.

Внаслідок дорожньої-транспортної пригоди 67-річна пасажирка отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована до місцевого медичного закладу.

Слідчим Красноградського РВП 63-річному чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого.