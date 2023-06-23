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23.06.2023  16:15   Віталій Хінєвіч

Сапери показали, які небезпечні знахідки виявляють у Харківській області (фото)

Сапери ДСНС продовжують день за днем звільняти Харківщину від вибухонебезпечних предметів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Днями піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України разом представниками засобів інформації побували в деокупованих населених пунктах та дачних кооперативах Харківського району.
 
 
Місцеві мешканці поступово повертаються до власних домівок, і їх вражає те, що залишили після себе окупанти. Розбиті та пограбовані маєтки, потрощена інфраструктура, повалені лінії електропередач та згорілі ліси. А найжахливіше те, що майже вся території цих населених пунктів замінована різними вибухонебезпечними предметами. 
 
 
Сьогодні сапери ДСНС обстежили приватні житлові будинки у селищі Слатине та дачні маєтки на території кооперативу “Крило 1”. Під час обстеження піротехніки виявляли та знешкоджували мінометні міни, артилерійські снаряди, носії від РСЗВ “Град”, а також залишки некерованих авіаційних ракет.
 
 
На сьогоднішній день від мешканців області надійшло понад 23200 заявок, з яких саперами ДСНС близько 21100 вже відпрацьовані.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини.
 
Источник:   Головне управління ДСНС України у Харківській області
 Тэги:  харків, міни
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