23.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

Сапери показали, які небезпечні знахідки виявляють у Харківській області (фото)

Сапери ДСНС продовжують день за днем звільняти Харківщину від вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Днями піротехніки Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування ДСНС України разом представниками засобів інформації побували в деокупованих населених пунктах та дачних кооперативах Харківського району.

Місцеві мешканці поступово повертаються до власних домівок, і їх вражає те, що залишили після себе окупанти. Розбиті та пограбовані маєтки, потрощена інфраструктура, повалені лінії електропередач та згорілі ліси. А найжахливіше те, що майже вся території цих населених пунктів замінована різними вибухонебезпечними предметами.

Сьогодні сапери ДСНС обстежили приватні житлові будинки у селищі Слатине та дачні маєтки на території кооперативу “Крило 1”. Під час обстеження піротехніки виявляли та знешкоджували мінометні міни, артилерійські снаряди, носії від РСЗВ “Град”, а також залишки некерованих авіаційних ракет.

На сьогоднішній день від мешканців області надійшло понад 23200 заявок, з яких саперами ДСНС близько 21100 вже відпрацьовані.

Раніше РЕДПОСТ писав, що міна «Пелюстка» розірвалася в руках мешканця Харківщини.