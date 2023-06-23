23.06.2023 16:45 Віталій Хінєвіч

У Основ'янському районі Харкова комунальники з початку року усунули понад 150 аварій

З початку року бригади служби водопровідних мереж Основ'янського району КП «Харківводоканал» ліквідували 152 аварійні ситуації на трубопроводах холодного водопостачання, відремонтували 221 оглядовий колодязь і упорядкували 160 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

«Напередодні ремонтники провели комплекс відновлювальних заходів на проспекті Героїв Харкова та вулиці Сидоренківській. У першому випадку, після ретельного обстеження технічного стану введення в будинок, вирішили замінити цю ділянку завдовжки 80 погонних метрів. З роботою впоралися у встановлений термін.

Паралельно оперативно ліквідували аварійну ситуацію на водопровідній магістралі діаметром 200 мм на вулиці Сидоренківській», - наголосив начальник районної служби Ігор Кім.

У четвер бригади аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» усунули 11 аварійних ситуацій на ділянках трубопроводів та відремонтували 13 оглядових колодязів. Сьогодні ремонтники розпочали ліквідацію 13 аварійних ситуацій на трубопроводах міста.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.