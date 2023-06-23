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23.06.2023  14:21   Рита Парфенова

У неділю в двох районах Харкова відключать електроенергію: адреси

У неділю буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів


Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 25 червня, з 08:30 до 16:00 буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів міста Харкова.

Електропостачання тимчасово буде припинено у будинках за наступними адресами:

Холодногірський район:

  • вулиця Велика Панасівська,
  • вулиця Пащенківська,
  • вулиця Кокчетавська,
  • вулиця Ніжинська,
  • вулиця Сіриківська,
  • вулиця Аграрна,
  • вулиця Бородинівська,
  • провулок Динамічний,
  • вулиця Казахстанська,
  • вулиця Лозівська,
  • вулиця Товариська,
  • провулок Товариський,
  • вулиця Феодосійська,
  • провулок Альбівський,
  • провулок Андріївський,
  • провулок Башлаївський,
  • вулиця Дрінова,
  • провулок Вінницький,
  • вулиця Шрамка,
  • вулиця Ізмайлівська,
  • провулок Кобзарський,
  • провулок Кришталевий,
  • вулиця Андріївська,
  • вулиця Лозівська,
  • провулок Ніжинський,
  • в'їзд Ніжинський,
  • вулиця Копиловська,
  • провулок Серафимовича,
  • вулиця Сковородинівська,
  • в'їзд Сковородинівський;
  • провулок Сковородинський,
  • провулок Фастівський,
  • провулок Чистоклітівський,
  • вулиця Чистоклітівська.

Шевченківський район:

  • провулок Інженерний,
  • вулиця Клочківська,
  • вулиця Космічна,
  • вулиця Культури,
  • проспект Науки,
  • вулиця Новгородська,
  • вулиця Сухумська,
  • вулиця Тобольська,
  • вулиця Шекспіра,
  • вулиця Дорошенківська,
  • вулиця Зачепилівська,
  • вулиця Карагандинська,
  • вулиця Кутузівська,
  • вулиця Павла Лебедєва,
  • вулиця Лопанська,
  • вулиця Макарівська,
  • вулиця Полярна,
  • вулиця Семена Кузнеця,
  • вулиця Рудаківська,
  • провулок Білобровський,
  • вулиця Іванівська,
  • провулок Іванівський,
  • провулок Набережний,
  • вулиця Піщана,
  • провулок Рівний,
  • провулок Рогатинський,
  • провулок Фролівський,
  • вулиця Данилевського,
  • вулиця Чичибабіна,
  • вулиця Ромена Роллана,
  • проспект Незалежності,
  • вулиця Юри Зойфера,
  • вулиця Культури.
Раніше РЕДПОСТ писав, що подача газа в Харкові відновлена після пожежі на підземному трубопроводі.

 

Источник:   АТ «Харківобленерго»
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