23.06.2023 14:21 Рита Парфенова
У неділю в двох районах Харкова відключать електроенергію: адреси
У неділю буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів
Фото з відкритих джерел
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на АТ «Харківобленерго».
У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 25 червня, з 08:30 до 16:00 буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів міста Харкова.
Електропостачання тимчасово буде припинено у будинках за наступними адресами:
Холодногірський район:
-
вулиця Велика Панасівська,
-
вулиця Пащенківська,
-
вулиця Кокчетавська,
-
вулиця Ніжинська,
-
вулиця Сіриківська,
-
вулиця Аграрна,
-
вулиця Бородинівська,
-
провулок Динамічний,
-
вулиця Казахстанська,
-
вулиця Лозівська,
-
вулиця Товариська,
-
провулок Товариський,
-
вулиця Феодосійська,
-
провулок Альбівський,
-
провулок Андріївський,
-
провулок Башлаївський,
-
вулиця Дрінова,
-
провулок Вінницький,
-
вулиця Шрамка,
-
вулиця Ізмайлівська,
-
провулок Кобзарський,
-
провулок Кришталевий,
-
вулиця Андріївська,
-
вулиця Лозівська,
-
провулок Ніжинський,
-
в'їзд Ніжинський,
-
вулиця Копиловська,
-
провулок Серафимовича,
-
вулиця Сковородинівська,
-
в'їзд Сковородинівський;
-
провулок Сковородинський,
-
провулок Фастівський,
-
провулок Чистоклітівський,
-
вулиця Чистоклітівська.
Шевченківський район:
-
провулок Інженерний,
-
вулиця Клочківська,
-
вулиця Космічна,
-
вулиця Культури,
-
проспект Науки,
-
вулиця Новгородська,
-
вулиця Сухумська,
-
вулиця Тобольська,
-
вулиця Шекспіра,
-
вулиця Дорошенківська,
-
вулиця Зачепилівська,
-
вулиця Карагандинська,
-
вулиця Кутузівська,
-
вулиця Павла Лебедєва,
-
вулиця Лопанська,
-
вулиця Макарівська,
-
вулиця Полярна,
-
вулиця Семена Кузнеця,
-
вулиця Рудаківська,
-
провулок Білобровський,
-
вулиця Іванівська,
-
провулок Іванівський,
-
провулок Набережний,
-
вулиця Піщана,
-
провулок Рівний,
-
провулок Рогатинський,
-
провулок Фролівський,
-
вулиця Данилевського,
-
вулиця Чичибабіна,
-
вулиця Ромена Роллана,
-
проспект Незалежності,
-
вулиця Юри Зойфера,
-
вулиця Культури.
Раніше РЕДПОСТ
писав, що подача газа
в Харкові відновлена після пожежі на підземному трубопроводі.
Источник: АТ «Харківобленерго»
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