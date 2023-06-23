23.06.2023 14:21 Рита Парфенова

У неділю в двох районах Харкова відключать електроенергію: адреси

У неділю буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів



Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

У зв'язку з проведенням ремонтних робіт у неділю, 25 червня, з 08:30 до 16:00 буде знеструмлено частину Холодногірського та Шевченківського районів міста Харкова.

Електропостачання тимчасово буде припинено у будинках за наступними адресами:

Холодногірський район:

вулиця Велика Панасівська,

вулиця Пащенківська,

вулиця Кокчетавська,

вулиця Ніжинська,

вулиця Сіриківська,

вулиця Аграрна,

вулиця Бородинівська,

провулок Динамічний,

вулиця Казахстанська,

вулиця Лозівська,

вулиця Товариська,

провулок Товариський,

вулиця Феодосійська,

провулок Альбівський,

провулок Андріївський,

провулок Башлаївський,

вулиця Дрінова,

провулок Вінницький,

вулиця Шрамка,

вулиця Ізмайлівська,

провулок Кобзарський,

провулок Кришталевий,

вулиця Андріївська,

вулиця Лозівська,

провулок Ніжинський,

в'їзд Ніжинський,

вулиця Копиловська,

провулок Серафимовича,

вулиця Сковородинівська,

в'їзд Сковородинівський;

провулок Сковородинський,

провулок Фастівський,

провулок Чистоклітівський,

вулиця Чистоклітівська.

Шевченківський район:

провулок Інженерний,

вулиця Клочківська,

вулиця Космічна,

вулиця Культури,

проспект Науки,

вулиця Новгородська,

вулиця Сухумська,

вулиця Тобольська,

вулиця Шекспіра,

вулиця Дорошенківська,

вулиця Зачепилівська,

вулиця Карагандинська,

вулиця Кутузівська,

вулиця Павла Лебедєва,

вулиця Лопанська,

вулиця Макарівська,

вулиця Полярна,

вулиця Семена Кузнеця,

вулиця Рудаківська,

провулок Білобровський,

вулиця Іванівська,

провулок Іванівський,

провулок Набережний,

вулиця Піщана,

провулок Рівний,

провулок Рогатинський,

провулок Фролівський,

вулиця Данилевського,

вулиця Чичибабіна,

вулиця Ромена Роллана,

проспект Незалежності,

вулиця Юри Зойфера,

вулиця Культури.

Источник: АТ «Харківобленерго»

