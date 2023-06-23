Для пасажирів закрили станцію метро в Харкові

23 чеврвня 2023 року станцію «Палац спорту» тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.
Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.
Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності
Раніше РЕДПОСТ писав, що додаткові соціальні гарантії у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен».
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