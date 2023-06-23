23.06.2023 13:57 Рита Парфенова

Для пасажирів закрили станцію метро в Харкові

23 чеврвня 2023 року станцію «Палац спорту» тимчасово зачинено для обслуговування пасажирів.



t.me/kh_metro

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на телеграм-канал Харківського метрополітену.

Повідомляється, що з технічних причин поїзди слідують Холодногірсько-заводською лінією метрополітену без зупинки на станції «Палац спорту».

Про відновлення роботи станції буде повідомлено додатково.



Перевізник приносить вибачення за тимчасові незручності

Раніше РЕДПОСТ писав, що додаткові соціальні гарантії у розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг надали працівникам КП «Харківський метрополітен».