У Харкові пройде майстер-клас з брейкінгу

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Цей захід, організований Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, є частиною серії майстер-класів, спрямованих на залучення харків'ян до вуличних культур та спортивних заходів.

Майстер-клас з брейкінгу надасть можливість учасникам ознайомитися з цим видом танцю ближче та розвинути свої навички. Також буде доступний майстер-клас з тимбілдингу, що допоможе учасникам покращити командну співпрацю та спільні навички.

Усіх охочих запрошують долучитися до заходу та насолодитися активними заняттями у Молодіжному парку у неділю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня у Харкові відбудеться відкрите тренування з брейкінгу.