    
Главная Новини Харкова Спорт У Харкові пройде майстер-клас з брейкінгу
23.06.2023  13:31   

У Харкові пройде майстер-клас з брейкінгу

25 червня о 13:00 у Молодіжному парку відбудеться майстер-клас з брейкінгу,

брейкинг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Цей захід, організований Управлінням менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту, є частиною серії майстер-класів, спрямованих на залучення харків'ян до вуличних культур та спортивних заходів.

Майстер-клас з брейкінгу надасть можливість учасникам ознайомитися з цим видом танцю ближче та розвинути свої навички. Також буде доступний майстер-клас з тимбілдингу, що допоможе учасникам покращити командну співпрацю та спільні навички.

Усіх охочих запрошують долучитися до заходу та насолодитися активними заняттями у Молодіжному парку у неділю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 24 червня у Харкові відбудеться відкрите тренування з брейкінгу.

 

 

Тэги:  спорт, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.06 Спорт Відкрите тренування з брейкінгу у Харкові відбудеться 19.06 Спорт Шпажисти Харківської області повернулися з чемпіонату України з нагородами 19.06 Спорт Харківські легкоатлети завоювали медалі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 