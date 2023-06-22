Відкрите тренування з брейкінгу у Харкові відбудеться

Усіх бажаючих запрошують на відкрите тренування з брейкінгу.
Захід проводить управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили національний і світовий рекорди з віджимань на кулаках та підтягувань на турніку.
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Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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