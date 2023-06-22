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22.06.2023  11:12   

Відкрите тренування з брейкінгу у Харкові відбудеться

Усіх бажаючих запрошують на відкрите тренування з брейкінгу.

брейкінг
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
 
Усі охочі зможуть ближче познайомитися з вуличними культурами і взяти участь у майстер-класі з брейкінгу.
 
Також на учасників чекає опанування навичок тимбілдингу. Ви знайдете нових друзів і відчуєте себе частиною крутої команди. 
 
Відкрите тренування з брейкінгу відбудеться 24 червня за адресою: ТРЦ «Нікольський» (1-й поверх, майданчик біля екрану). Початок - о 16:00.

Захід проводить управління менеджменту та маркетингу у сфері спорту Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту.

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові встановили національний і світовий рекорди з віджимань на кулаках та підтягувань на турніку.

 

Тэги:  спорт, харків
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