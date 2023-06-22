Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 червня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Обласний харківський лабцентр, за даними моніторингових досліджень фахівців центру, станом на 22 червня 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
по Харкову:
по Харківській області:
Раніше РЕДПОСТ писав, який радіаційний фон в Харкові та області на 21 червня.
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