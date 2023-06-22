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22.06.2023  10:15   Рита Парфенова

Чоловіка в розшуку виявили в метро Харкова

Затримано мешканця Харківщини, якого розшукували правоохоронці.

Поліція
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на начальника поліції Харківської області Володимира Тимошка.
 
За його словами, на станції метро «23 Серпня» працівники відділу поліції в метрополітені виявили 38-річного мешканця Харківської області. В ході перевірки встановлено, що він з 2019 року розшукується правоохоронними органами за скоєння злочину.
 
Інформація про це була передана ініціатору розшуку.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на станції метро працівники відділу поліції в метрополітені виявили 31-річного харків’янина, який з 2021 року розшукувався правоохоронними органами за скоєння пограбування.

 

Источник:   Володимир Тимошко
 Тэги:  розшук, харків
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