Наслідки пожежі після обстрілу сільгосппідприємства на Харківщині (фото)

Прокурори фіксують наслідки чергового ворожого обстрілу Куп’янщини.
Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.
За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.
Прокурор та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії рф.
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.
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