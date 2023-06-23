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23.06.2023  12:48   Рита Парфенова

Наслідки пожежі після обстрілу сільгосппідприємства на Харківщині (фото)

Прокурори фіксують наслідки чергового ворожого обстрілу Куп’янщини.

Наслідки обстрілу села Кругляківка Куп'янського району Харківської області
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру, 22 червня близько 17:30 окупанти обстріляли село Кругляківка Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу сталась пожежа площею 100 кв. м на території сільгосппідприємства. Загорівся комбайн та п‘ять тракторів.

Пошкоджень зазнали приватні житлові будинки.

За попередніми даними, обстріл вівся з артилерії.

Прокурор та слідчий Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області задокументували наслідки збройної агресії рф.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби внаслідок обстрілів м. Куп’янськ сталася лісова пожежа.

Наслідки обстрілу села Кругляківка Куп'янського району Харківської області

Наслідки обстрілу села Кругляківка Куп'янського району Харківської області

Наслідки обстрілу села Кругляківка Куп'янського району Харківської області

Наслідки обстрілу села Кругляківка Куп'янського району Харківської області

Источник:   Прокуратура Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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