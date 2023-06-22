22.06.2023 15:15 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов заручився підтримкою міжнародних партнерів

Харківський міський голова Ігор Терехов сьогодні, 22 червня, в рамках Міжнародної конференції URC23 («Ukraine Recovery Conference»), що проходить у Лондоні, зустрівся з міністром з питань бізнесу та торгівлі Великої Британії Нусрат Гані.



Харківська міська рада

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вони обговорили участь британських бізнесменів у відновленні Харкова та залучення інвесторів. Мова, зокрема, йшла про реалізацію пілотних проєктів, над якими в рамках створення нового Генерального плану розвитку міста працюють кращі місцеві та іноземні фахівці на чолі з командою британського архітектора Нормана Фостера.

Крім цього, відбувалася зустріч з регіональним директором Світового банку у Східній Європі Арупом Банерджі. Сторони обговорили продовження співробітництва з відновлення інфраструктури Харкова. Також Ігор Терехов подякував Арупу Банерджі за підтримку харків'ян та проєкти, що вже реалізуються.

Раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов розповів про роботу конференції URC - 2023 за 21 червня.