22.06.2023 14:57 Рита Парфенова

Харків відзначиться гучними музичними прем'єрами на зактритті фестивалю KharkivMusicFest-2023

24 червня прогримить останній концерт фестивалю KharkivMusicFest-2023 — концерт «Gala Classic».

Як повідомили РЕДПОСТ організатори фестивалю, слухачів чекає кілька прем'єр. По-перше, це «Гімн» Валентина Сильвестрова, написаний спеціально для виконання на KharkivMusicFest. Також вперше в Харкові буде виконано симфонічний твір Арво Пярта, який згідно зі статистикою лондонського музичного онлайн-журналу Bachtrack, є найбільш виконуваним сучасним композитором у світі. Крім того, для поціновувачів класики пролунають найвідоміші оперні арії Моцарта, Верді, Пуччіні та інші композиторів.



«Однією з цілей фестивалю є відкриття для публіки нових імен та презентація творів сучасних та маловиконуваних в Україні композиторів, – розповідає Марія Горбонос, виконавча директорка KharkivMusicFest. – Тож ми дуже тішимось, що у нас є можливість познайомити співвітчизників із творчістю Пярта, музика якого практично ніколи не звучить у нас наживо, та зробити світову прем’єру твору видатного українського композитора Валентина Сильвестрова, присвяченого мужності українців. На мій погляд, цей завершальний концерт буде одою незламності харків’ян та мужності всіх українців. Ніщо не завадить нам рухатись вперед, відкривати наново себе та створювати щось нове».



Про історію написання твору «Гімн» Валентином Сильвестровим розповів Віталій Алексейонок – артдиректор фестивалю. «З Сильвестровим я познайомився особисто, коли на початку війни допомагав йому врятуватися від війни і перетнути український кордон. Після цього я відвіз його до Берліну, де він живе донині. Десь на пів року я віддав йому своє електронне фортепіано, на якому він писав музику. Перед своїм переїздом із Берліна до Дюссельдорфа, я побачився із Сильвестровим, і він зробив мені подарунок – спеціально для мене виконав новий твір з елементами гімну України, тоді він виконав його вперше. Це було неймовірно – така світова прем'єра для мене одного. Я тоді запитав його, чи можна зробити версію, наприклад, для струнного оркестру. Через деякий час він надіслав мені ноти цього твору для сольного інструмента і благословив на те, щоб зробити оркестрову обробку. І в такому вигляді це буде світова прем'єра твору. В одній нашій розмові Валентин Васильович зазначив, що цей твір дуже пасує для сьогоднішнього прифронтового Харкова, і радий, що саме тут відбудеться прем'єра».



Дарувати свято класичної музики будуть солісти Тамара Калінкіна, Віталій Білий, Оркестр Схід Опера та музиканти ансамблю KharkivMusicFest, а також диригенти Віталій Алексейонок та Іван Стецький.



Тамара Калінкіна (сопрано) – заслужена артистка України, провідна солістка Національної опери України, переможниця престижних музичних конкурсів, зокрема Міжнародного конкурсу молодих оперних співаків "Riccardo Zandonai" (Італія), в професійній категорії Міжнародного музичного конкурсу у Відні (Австрія) та ін.



Віталій Білий (баритон) – лауреат чисельних міжнародних вокальних конкурсів, соліст Одеського Національного академічного театру опери та балету. Співав на сценах провідних театрів світу: Santiago Municipal Opera, Metropolitan Opera, La Scala, Teatro Verdi, The New Israeli Opera, Віденській державній опері та ін.



Іван Стецький – молодий, але харизматичний та амбітний диригент. У свої 25 років він диригував Kyiv Symphony Orchestra в українському парламенті, а також є диригентом Київської опери. Диригент-постановник українського молодіжного проєкт «Art.Razom» за участю Київських солістів.



Диригент Віталій Алексейонок з 2021 року є артистичним директором фестивалю KharkivMusicFest. Віталій привернув до себе міжнародну увагу після перемоги на Конкурсі диригентів Артуро Тосканіні 2021 року в Пармі, Італія. Крім першої премії, він отримав приз глядацьких симпатій, приз за найкраще виконання опери Верді, а також інші призи та ангажементи. З сезону 2022/23 Віталій Алексейонок працює у Deutsche Oper am Rhein (Дюссельдорф, Німеччина). Серед яскравих моментів цього сезону: дебют Віталія у Театрі Ла Скала з власною постановкою опери «Il Piccolo Principe» (світова прем’єра), Бетховенський фестиваль у Бонні, Фестиваль Россіні (м. Пезаро), а також симфонічні концерти з італійськими оркестрами.

«Гала-концерт – це буде справжнє свято класичної музики, де неперевершена віртуозність музикантів поєднуються з неповторною емоційною силою шедеврів класичної музики, – зазначила Марія Горбонос. – Тож чекаємо всіх 24 червня розділити з нами це свято».



Коли: 24 червня, о 18.00

Де: Єрмілов центр

Раніше РЕДПОСТ писав, що 13 квітня до Харкова повертається KharkivMusicFest – один із найочікуваніших музичних фестивалів міста.