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22.06.2023  14:33   Рита Парфенова

На Харківщині ворожі обстріли повністю зруйнували село (фото)

Уранці 22 червня військові рф завдали ударів по селу Уди у Харківській області.

фото села Уди Золочівського району після обстрілу

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог не зупиняється у своїх злочинних діях, нищачи мирні населені пункти Харківщини.

О 9:00 ранку село Уди, що входить до складу Золочівської громади, вразила ворожа артилерія. Загалом, було зареєстровано 8 потужних ударів.

На щастя, внаслідок попереджувальних заходів населення встигло евакуюватись, тому жертв серед цивільних осіб не було. Проте в селі практично не залишилося цілісних будівель. Інфраструктура була повністю зруйнована, а постачання електроенергії та газу було припинено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.

 

фото села Уди Золочівського району після обстрілу

фото села Уди Золочівського району після обстрілу

Источник:   ХОВА
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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