На Харківщині ворожі обстріли повністю зруйнували село (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, ворог не зупиняється у своїх злочинних діях, нищачи мирні населені пункти Харківщини.

О 9:00 ранку село Уди, що входить до складу Золочівської громади, вразила ворожа артилерія. Загалом, було зареєстровано 8 потужних ударів.

На щастя, внаслідок попереджувальних заходів населення встигло евакуюватись, тому жертв серед цивільних осіб не було. Проте в селі практично не залишилося цілісних будівель. Інфраструктура була повністю зруйнована, а постачання електроенергії та газу було припинено.

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського та Богодухівського районів області.