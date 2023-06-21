21.06.2023 21:00 Віталій Хінєвіч

Ігор Терехов розповів про роботу конференції URC - 2023 за 21 червня

Сьогодні ми всі відчуваємо глибоку вдячність нашим міжнародним партнерам, які об'явили про нові фінансові пакети допомоги Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Великобританія виділяє 3 мільярди доларів на підтримку України. Європейський Союз показує свою нескінченну солідарність, пропонуючи нову фондову програму на суму 50 мільярдів євро для підтримки відновлення нашої країни. США анонсували новий пакет допомоги для України на суму 1,3 мільярда доларів, що призначений для наших енергетичних та інфраструктурних потреб.

Велика увага приділялась регіонам, і наш з вами Харків знаходиться у центрі уваги. Попереду на нас чекають потужні результати у відновленні міста»,- повідомив Ігор Терехов.