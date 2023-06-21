21.06.2023 21:20 Віталій Хінєвіч

Про якість водопровідної води у Харкові повідомили фахівці

Цими днями у соцмережах почала розповсюджуватися неправдива інформація про начебто неякісну та небезпечну для вживання водопровідну воду, що подається до помешкань харків’ян.



Харківводоканал

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

Такі недостовірні повідомлення викликають певне занепокоєння мешканців Харкова та інших населених пунктів області, де водопостачання надає КП «Харківводоканал».

Як повідомив сьогодні, 21 червня, начальник лабораторії підприємства Андрій Стародубов, якість водопровідної води перевіряється за всіма необхідними показниками та для цього щодня відбирають до 35 проб на контрольних точках відбору.

«Насамперед хочу звернутися до харків'ян з тим, щоб вони в жодному разі не довіряли сумнівним публікаціям, які стосуються нібито неякісної води. Незважаючи на безперервну ворожу агресію, цьому найважливішому питанню ми приділяємо підвищену увагу. Щоденний детальний контроль якості водопровідної води здійснюється на всіх контрольних точках відбору», - наголосив Андрій Стародубов.

У свою чергу, керівник санітарно-екологічної служби підприємства Владислав Бучнєв поінформував, що за результатами лабораторного контролю якості води із централізованої системи водопостачання КП «Харківводоканал», виконаного з початку поточного року, жодних відхилень від вимог санітарних правил та норм не виявлено.

«Шановні харків’яни, закликаємо вас довіряти лише офіційним джерелам інформації»,- звернулися до громадян у КП «Харківводоканал».

Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові оголосили конкурс на найкращу клумбу.