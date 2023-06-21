21.06.2023 22:00 Віталій Хінєвіч

У Харкові патрульні виявили людину із забороненими речовинами

Під час патрулювання Немишлянського району, увагу патрульних привернув чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

Громадянин щось поклав у землю та зробив фото. Помітивши патрульних, він намагався піти з місця. Такі дії поліцейським здались дивними, тому вони вирішили його перевірити.

Під час спілкування чоловік розповів правоохоронцям, що має в сумці 30 зіп-пакетів з забороненими речовинами. Також громадянин повідомив, що ці наркотичні речовини він збував через так звані "закладки". Чоловік зізнався, що вже встиг розкласти 20 таких згортків неподалік.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Надалі обставини справи будуть встановлювати слідчі.