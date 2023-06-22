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22.06.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.

центральний парк харкова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вранці ясно, ймовірність опадів 25%. Температура повітря +14°...+21°C (відчувається як +15°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 70%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 
Вдень мінлива хмарність, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +25°...+26°C (відчувається як +26°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 48%. Атмосферний тиск 756 мм рт.ст.
 
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +28°...+22°C (відчувається як +26°C). Вітер  південно-західний, 2 м/с. Вологість повітря 43%. Атмосферний тиск 755 мм рт.ст.
 

Магнітні бурі

У четвер, 22 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.

Народні прикмети

По сонцю про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.
Якщо туман вранці стелеться по воді, то буде сонячно.
Гроза цього дня обіцяє погану сіножать.
Мурахи навколо мурашника зібралися — на погожий день.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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