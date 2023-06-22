Прогноз погоди у Харкові на 22 червня

Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
У четвер, 22 червня, суттєвих магнітних бур не очікується. Упродовж останніх 24 годин сонячна активність була на високому рівні.
По сонцю про погоду судили: якщо воно світить вдень ніби через оболонку – потрібно незабаром чекати на дощ.
Якщо туман вранці стелеться по воді, то буде сонячно.
Гроза цього дня обіцяє погану сіножать.
Мурахи навколо мурашника зібралися — на погожий день.
Найімовірніше, сьогодні вам ніколи буде звертати увагу на своє здоров'я. Будьте уважнішими, ваш організм буде більше звичайного схильний до впливу вірусів.
Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня, й небо у Харкові вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Без опадів.
22 червня в Україні відзначається День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни.
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