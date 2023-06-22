22.06.2023 15:40 Віталій Хінєвіч
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 22 червня 2023 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 1408 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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1. Водій автотранспортних засобів - 26 000 грн
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2. Бухгалтер - 23 000 грн
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3. Лікар-терапевт - 20 000 грн
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4. Оператор верстатів з програмним керуванням - 19 700 грн
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5. Слюсар з механоскладальних робіт - 16 300 грн
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6. Кухар - 15 000 грн
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7. Сестра медична (брат медичний) стаціонару - 13 500 грн
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8. Спеціаліст державної служби - 13 000 грн
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9. Озеленювач - 12 500 грн
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10. Швачка - 11 000 грн
З переліком актуальних вакансій по місту Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням
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З питань зайнятості та безробіття необхідно звертатися у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефонами: 096 055 48 96; 099 020 87 21; 063 847 83 67; 067 728 97 45; 097 970 40 68.
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості можливо знайти на сайті
.
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