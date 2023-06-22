22.06.2023 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові комунальники ліквідували аварії

У середу бригади аварійно-відновлювальних робіт комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» ліквідували 11 аварійних ситуацій на ділянках міських трубопроводів та відремонтували п'ять оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

Зокрема, вагомий обсяг відновлювальних робіт на водопровідних магістралях було проведено в Новобаварському районі. Тут ремонтники у стислий термін усунули аварійні ситуації на вулицях Москалівській (діаметр магістралі 50 мм), Селянській (діаметр 250 мм), Службовій (діаметр 100 мм) та у провулку Ржевському (діаметр 300 мм).

«Заздалегідь склали детальний план майбутніх робіт, запаслися необхідною спецтехнікою та матеріалами. З огляду на нинішню складну ситуацію, комплекс ремонтних заходів провели оперативно, але при цьому якісно. До того ж, після ліквідації аварійної ситуації в провулку Ржевському, проаналізувавши технічний стан магістралі, ухвалили рішення і відразу ж розпочали підготовчі роботи до перекладки ділянки трубопроводу довжиною 15 погонних метрів», - поінформував начальник районної служби Євгеній Сальков.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним розрахункам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».