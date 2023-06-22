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22.06.2023  16:35   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили у Харкові жінку, яка з маленькою дитиною жила у підвалах будинків

У Основ'янському районі жінка проживала із сином у неналежних умовах.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Правоохоронцям надійшла інформація про те, що 26-річна жінка разом із півторарічною дитиною проживає в неналежних умовах, а саме у підвалах будинків та приймальнику склотари. Працівники ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей виїхали за адресою перебування жінки.
 
На момент огляду малюк знаходився в пункті прийому житлового будинку в жахливих умовах. Було також встановлено, що у жінки та дитини відсутні документи.
 
Хлопчика доправили до лікарні міста Харкова для огляду лікарями.
 
Пацівники служби у справах дітей вирішують питання щодо надання жінці тимчасового житла для подальшого мешкання з дитиною в придатних для життя умовах.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Куп'янський підприємець затриманий за колаборацію з окупантами.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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