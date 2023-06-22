22.06.2023 16:35 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили у Харкові жінку, яка з маленькою дитиною жила у підвалах будинків

У Основ'янському районі жінка проживала із сином у неналежних умовах.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Правоохоронцям надійшла інформація про те, що 26-річна жінка разом із півторарічною дитиною проживає в неналежних умовах, а саме у підвалах будинків та приймальнику склотари. Працівники ювенальної превенції разом зі службою у справах дітей виїхали за адресою перебування жінки.

На момент огляду малюк знаходився в пункті прийому житлового будинку в жахливих умовах. Було також встановлено, що у жінки та дитини відсутні документи.

Хлопчика доправили до лікарні міста Харкова для огляду лікарями.

Пацівники служби у справах дітей вирішують питання щодо надання жінці тимчасового житла для подальшого мешкання з дитиною в придатних для життя умовах.