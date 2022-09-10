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10.09.2022  14:01   Дмитро Колонєй

Жителі Холодногірського району Харкова здійснили віртуальну подорож Україною (фото)

Мешканців Харкова об'єднав проєкт «Мальовничі куточки України».

Здійснили віртуальну подорож Україною жителі Холодногірського району Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, жителів Холодногірського району об'єднав проєкт «Мальовничі куточки України», в рамках якого представлено документальні та художні твори, присвячені історії формування української державності, боротьбі українського народу за незалежність, вшануванню пам’яті громадян, які загинули у боротьбі за територіальну цілісність та державний суверенітет України. 
 
Здійснили віртуальну подорож Україною жителі Холодногірського району Харкова
 
«Ми переконалися у неймовірній  красі української землі. Емоції переповнюють, коли дивишся на унікальні пам’ятки міста Чернігова, історичні надбання Кам`янець-Подільська, Львова, Чернівців, Києва. Для нас,  харків’ян, Харків - наша маленька батьківщина, тому дуже багато фото було надіслано з краєвидами рідного міста. Діти, долучившись до проєкту, ще раз відчули гордість за свою державу», - зазначили в Адміністрації Холодногірського району.
 
Здійснили віртуальну подорож Україною жителі Холодногірського району Харкова
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  проект, виртуальное путешествие, харьков, украина
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