10.09.2022 14:01 Дмитро Колонєй

Жителі Холодногірського району Харкова здійснили віртуальну подорож Україною (фото)

Мешканців Харкова об'єднав проєкт «Мальовничі куточки України».

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на Міськраду, жителів Холодногірського району об'єднав проєкт «Мальовничі куточки України», в рамках якого представлено документальні та художні твори, присвячені історії формування української державності, боротьбі українського народу за незалежність, вшануванню пам’яті громадян, які загинули у боротьбі за територіальну цілісність та державний суверенітет України.

«Ми переконалися у неймовірній красі української землі. Емоції переповнюють, коли дивишся на унікальні пам’ятки міста Чернігова, історичні надбання Кам`янець-Подільська, Львова, Чернівців, Києва. Для нас, харків’ян, Харків - наша маленька батьківщина, тому дуже багато фото було надіслано з краєвидами рідного міста. Діти, долучившись до проєкту, ще раз відчули гордість за свою державу», - зазначили в Адміністрації Холодногірського району.