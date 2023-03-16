Прогноз погоди у Харкові на 16 березня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вдень хмарно, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вашим дороговказом стануть бажання та почуття, через що день обіцяє бути непередбачуваним, але загалом успішним. І не стримуйте свой потяг до спілкування.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.
Щороку 16 березня відзначають незвичайне свято — День без селфі.
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