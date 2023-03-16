16.03.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 16 березня

З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Дощ, який йтиме майже весь день, до вечора поступово послабшає.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 91%. Температура повітря +5°...+7°C (відчувається як +5°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 85%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 80%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 71%. Температура повітря +7°...+6°C (відчувається як +7°C). Вітер північний, 2 м/с. Вологість повітря 87%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Народні прикмети

Весело щебечуть синиці — зовсім скоро прийдуть теплі дні.

Сонце сідає в хмари, на наступний день слід чекати негоди.

Якщо прилетіли шпаки, то буде хороший урожай зернових.

Високо летять гуси — до повноводдя.



