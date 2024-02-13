    
Главная Новини Харкова Дороги та транспорт Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням «Харків-Івано-Франківськ»
13.02.2024  15:25   Віталій Хінєвіч

Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням «Харків-Івано-Франківськ»

Відтепер Харківщина та Полтавщина матимуть щоденне пряме сполучення з Івано-Франківськом та низкою популярних гірських станцій.

 
Про це повідомляє прес-служба Укрзалізниці, передає РЕДПОСТ.
 
Поїзд №201/202 Харків — Ворохта відправлятиметься з Харкова о 18:55, Івано-Франківськ 11:28 - 11:48, Яремче 13:10 - 13:12, Татарів-Буковель 13:50 - 13:55, прибуття до Ворохти о 14:09. У зворотному напрямку, з Ворохти, поїзд №201/202 відправлятиметься о 16:29, Татарів-Буковель 16:39 - 16:42, Яремче 17:07 - 17:10, Івано-Франківськ 18:25 - 19:49, прибуття до Харкова о 12:33 наступного дня. 
 
Зупинки передбачені на станціях Львів, Київ-Пасажирський, Миргород, Полтава-Київська
 
У перший рейс поїзд відправиться вже 23 лютого з Харкова та 24 лютого — з Ворохти, і курсуватиме через день. У складі поїзда вагони категорії купе, люкс. 
 
Квитки на поїзд вже доступні для придбання в застосунку Укрзалізниці, чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів. 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця запускає новий потяг сполученням «Харків –Дніпро».
 
Тэги:  харків, поїзд
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.02 Суспільство Комунальне підприємство Харкова запрошує на роботу 13.02 Надзвичайні події Обстріл ринку у Вовчанську: загинула жінка 13.02 Дороги та транспорт У Харкові трамвай №8 та №3 тимчасово змінять свій маршрут
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 