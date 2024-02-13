13.02.2024 15:50 Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі Харкова відремонтовано 100 об'єктів водопровідного господарства

З початку року бригади служби водопровідних мереж Холодногірського району КП «Харківводоканал» усунули 27 аварійних ситуацій на трубопроводах, упорядкували 43 оглядові колодязі із заміною запірно-регулюючої арматури та капітально відремонтували 30 водорозбірних колонок, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив сьогодні, 13 лютого, начальник районної служби Олександр Сірко, напередодні ремонтники під орудою Дениса Лоскутова займалися відновленням водопровідних магістралей у приватному секторі.

«Аварійні ситуації трапились на вулиці Кандаурова та в провулку Старобільському. З'ясувавши причину пошкоджень, негайно приступили до ремонтних робіт і після їх завершення території впорядкували. Сьогодні також працюємо в приватному секторі на вулиці Докучаєва. І ще одне: через несамовиту агресію трудимось в режимі підвищеної готовності. Завдяки чітким та грамотним діям наших ремонтників цього року оперативно відновили водопостачання після ракетного удару, провівши заміну 40-метрового вводу до будинку», - зазначив Олександр Сірко.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.

«Ми працюємо для вас – шановні наші харків'яни, і завдяки вашим своєчасним оплатам за послуги надаємо стабільну подачу води у цей складний час. Усі ваші кошти виключно спрямовуються на виробничі потреби, які зараз суттєво збільшились», - наголошують на КП «Харківводоканал».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram