13.02.2024 16:15 Віталій Хінєвіч

У Харкові трамвай №8 та №3 тимчасово змінять свій маршрут

Зміна маршруту руху трамваїв пов'язана із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Рух трамваїв на вул. Морозова та пр. Байрона, на ділянці від вул. Мухачова до розворотного кола «Вул. Одеська», буде припинений з 9:30 до 15:30 14 лютого.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом трамвайної колії.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№8: розворотне коло «602-й м/р» - Салтівське шосе - пров. Салтівський - вул. Академіка Павлова - пр. Героїв Харкова - майдан Захисників України - вул. Молочна - вул. Георгія Тарасенка - вул. Морозова - розворотне коло «Вул. Мухачова».

Також рух трамваїв на вул. Полтавський Шлях, на ділянці від вул. Євгена Котляра до розворотного кола «Залютине», буде припинений з 10:00 до 15:00 14 і 15 лютого.

Як повідомили в Департаменті інфраструктури, це пов'язано з аварійним ремонтом контактної мережі.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№3: розворотне коло «Новожанове» - вул. Москалівська - вул. Гольдбергівська - пров. Рибасівський - вул. Греківська - вул. Університетська - майдан Павлівський - майдан Сергіївський - вул. Полтавський Шлях - вул. Євгена Котляра - розворотне коло «Південний вокзал».

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що Укрзалізниця призначає додатковий поїзд сполученням «Харків-Івано-Франківськ».