Обстріл ринку у Вовчанську: загинула жінка

російська армія вдарила по місцевому ринку у Вовчанську. На місці загинула мирна мешканка.
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Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Вранішній дрібний дощ удень посилиться і продовжуватиме йти до самого вечора.
Всесвітній день радіо відзначається 13 лютого з 2012 року за рішенням ЮНЕСКО.
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