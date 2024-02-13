13.02.2024 16:30 Віталій Хінєвіч

Обстріл ринку у Вовчанську: загинула жінка

російська армія вдарила по місцевому ринку у Вовчанську. На місці загинула мирна мешканка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За даними слідства, 13 лютого близько 10:50 російські військовослужбовці обстріляли центральний ринок м. Вовчанськ. Загинула 61-річна жінка.

Також отримала поранення 50-річна мирна жителька, її госпіталізовано до лікарні.

Попередньо, окупанти били по місту з артилерії. За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть російського агента з Вовчанська, який передавав ворогу оборонні позиції українських військ.