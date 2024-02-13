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13.02.2024  16:30   Віталій Хінєвіч

Обстріл ринку у Вовчанську: загинула жінка

російська армія вдарила по місцевому ринку у Вовчанську. На місці загинула мирна мешканка.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
За даними слідства, 13 лютого близько 10:50 російські військовослужбовці обстріляли центральний ринок  м. Вовчанськ. Загинула 61-річна жінка.
 
Також отримала поранення 50-річна мирна жителька, її госпіталізовано до лікарні.
 
 
Попередньо, окупанти били по місту з артилерії. За процесуального керівництва Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
 
 
 
Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та зафіксували наслідки збройної агресії російської федерації.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть російського агента з Вовчанська, який передавав ворогу оборонні позиції українських військ.
 
Тэги:  агрессия россии, харків
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