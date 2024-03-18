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18.03.2024  21:00   Дмитро Колонєй

На Харківщині ворог обстрілював та тричі намагався взяти Синьківку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.

Обстрілювали та тричі намагалися взяти Синьківку окупанти на Харківщині
 
Як повідомляє РЕДПОСТ , на Харьківщині наступна бойова ситуація:
 
  • На Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Гур'їв Козачок, Гатище, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне Харківської області.
 
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  • На Куп’янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішних штурми позицій Сил оборони в районі населеного пункту Синьківка Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

Напомним, ранее  РЕДПОСТ  писав про стан бойових дій в Харківській області вранці 18 марта 2024 года.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка. харків
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