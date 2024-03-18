На Харківщині ворог обстрілював та тричі намагався взяти Синьківку

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 18 березня 2024 року поінформували у Генеральному штабі ЗСУ.
Напомним, ранее РЕДПОСТ писав про стан бойових дій в Харківській області вранці 18 марта 2024 года.
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Сьогодні як у вас, так і в оточуючих можуть спостерігатися швидкі перепади настрою та переходи від стану сонливості до швидкої активізації. Це означає, що протягом дня можуть статися різні несподіванки та сюрпризи.
У Харкові протягом усього дня очікується хмарна погода без суттєвих опадів.
З 2014 року 18 березня в Україні відзначається День працівника податкової та митної справи.
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