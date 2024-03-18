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18.03.2024  19:49   Дмитро Колонєй

Два харківські тролейбуси змінять у вівторок маршрут курсування

Яким шляхом їхатиме один, скільки часу не ходитиме другий та чому так сталося розповіли у харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Два харківські тролейбуси змінять у вівторок маршрут курсування
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:30 до 14:30 19 березня 2024 року буде припинений рух тролейбусів на бул. Богдана Хмельницького між проспектами Героїв Харкова та Олександрівським через санітарну обрізку дерев.
 

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Тролейбус №7 курсуватиме так: 

  • розворотне коло «Вул. 12 Квітня» - вул. 12 Квітня - пр. Олександрівський - вул. Садовопаркова - вул. Харківських Дивізій - пр. Героїв Харкова - ст. м. «Армійська» - пр. Героїв Харкова - розворотне коло «Вул. 12 Квітня».
 

Тролейбус №25:

  • не курсує.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що ремонт колії на кілька днів змінить маршрут харківського трамваїю.

 

Тэги:  маршрут, тролейбус, харків
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