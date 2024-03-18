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18.03.2024  18:27   Дмитро Колонєй

Ремонт колії на кілька днів змінить рух харківського трамваю

Як курсуватиме трамвай поінформували в харківському Департаменті будівництва та шляхового господарства.


Ремонт колії на кілька днів змінить рух харківського трамваю
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 9:30 до 15:30 з 19 по 22 березня 2024 року, через ремонт трамвайної колії на вул. Мироносицькій. буде припинений рух трамваїв на
  • узвозі Клочківському,
  • пр. Незалежності,
  • вул. Трінклера,
  • вул. Миколи Хвильового,
  • вул. Мироносицькій,
  • майдані Іподрому 
 

Трамваї 12 курсуватиме так: 

 
  • №12: розворотне коло «Південний вокзал» - вул. Євгена Котляра - вул. Велика Панасівська - пров. Лосівський - пров. Пискунівський - проїзд Рогатинський - вул. Клочківська - розворотне коло «Вул. Новгородська».

 

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