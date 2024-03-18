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18.03.2024  17:54   Дмитро Колонєй

На харківській набережній обмежено рух транспорту

На який термін та чому введені обмеження, розповіли у Харківській міській філії «Газмережі».


На харківській набережній обмежено рух транспорту
Як повідомляє РЕДПОСТ, обмежено рух по вулиці Гімназійна набережна в районі житлового будинку №14 до 18 квітня 2024 року.
 
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Це пов’язано з аварійними роботами на газопроводі середнього тиску в Основ’янському районі міста. 
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що метро Харкова спільно з Європейським банком реконструкції та розвитку придбає 17 нових пʼятивагонних поїздів.

 

 

Тэги:  газ, рух, харків, ремонт
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