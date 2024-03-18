    
Главная Новини Харкова ЖКГ Стало відомо, скільки сотен заявок містян виконали харківські тепловики
18.03.2024  17:07   Дмитро Колонєй

Стало відомо, скільки сотен заявок містян виконали харківські тепловики

Які роботи виконали фахівці підприємства розповіли у КП «Харківські теплові мережі».

Як повідомляє РЕДПОСТ, за минулі вихідні працівники КП «Харківські теплові мережі» виконали низку відновлювальних
робіт: 
  • усунули 30 дефектів на внутрішньоквартальних мережах та понад 60 - на внутрішньобудинкових системах центрального опалення та гарячого водопостачання;
  • опрацювали 230 заявок харків’ян, які надійшли зі служби "1562" та кол-центру підприємства.
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Комунальники відновлюють ізоляцію зовнішніх трубопроводів, обстежують магістралі на наявність витоків, міняють транзити та внутрішньоквартальні мережі, а також займаються впорядкуванням місць розриттів.
 
 
Тэги:  комунальники, аварії, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.03 ЖКГ У Харкові комунальники перевірили санітарний стан Шевченківського району 12.03 Влада Ігор Терехов відзначив кращих комунальників 07.03 ЖКГ У Харкові перевірили санітарний стан Індустріального району: що виявлено
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 