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18.03.2024  19:16   Дмитро Колонєй

Окупанти пиячать та потрапляють у полон до "Азова"

Про це та про намагання гнати їх у наступ свідчить перехоплення воєнної розвідки України.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, у перехопленій розмові солдат окупаційної армії розповіда про постійне пияцтво серед солдатів, жаліється на командування РФ, як їх гонять у наступ та про відповідні дії ЗСУ, які "розматують" загарбників.
 

 

Тэги:  перехоплення, агрессия россии
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