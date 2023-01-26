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26.01.2023  17:35   Віталій Хінєвіч

У метрополітені демонтували головну ялинку Харкова

Новорічні декорації та ялинку демонтували у ніч з 25 на 26 січня на станції метро «Університет».

Демонтаж ялинки
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
У підземці відбулося понад 60 новорічних вистав для маленьких харків’ян, а також святкові концерти з нагоди Дня Святого Миколая, Різдва Христового та зустрічі Нового року.
 
За цей час казкові вистави  відвідали понад 35 тис. дітей та дорослих. При цьому загальна кількість відвідувачів вистав, святкових концертів та охочих сфотографуватися з новорічними декораціями склала понад 100 тис. осіб.
 
Нагадаємо, що відкриття ялинки на ст. м. «Університет» відбулося 19 грудня. Упродовж свят там також працювала резиденція Святого Миколая, де можна було залишити свого листа з новорічними побажаннями.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що театральна вистава «Таємниця Снігової Королеви» пройде в Харкові.
 

Источник:   Харківська міська рада
 Тэги:  харків, харьков, ялинка
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