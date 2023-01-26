26.01.2023 17:42 Дмитро Колонєй
В Україні появився новий вид відпустки не для усіх: дізнайтеся який
Про нововведення періоду воєнного стану поінформували у Держпраці
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ЮРЛИГА, у Законі «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин» доповнено статтю 12 Закону «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану». Зазначеним доповненням запроваджується новий вид відпустки без збереження заробітної плати, терміном не більше 90 календарних днів, що надається працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи у період дії воєнного стану.
Як отримати відпустки
Працівник, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, звертається до роботодавця з відповідною заявою, а роботодавець в обов'язковому порядку надає працівнику відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але не більше 90 календарних днів.
Що потрібно знати про нову відпустку
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Працівник може реалізувати своє право на цю відпустку кілька разів. Проте загальна тривалість відпусток (частин), яку працівник може вимагати надати відповідно до цієї норми, не може перевищувати 90 днів протягом дії воєнного стану.
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Відпустка без збереження заробітної плати працівнику, який виїхав за межі території України або набув статусу внутрішньо переміщеної особи, може надаватись на більший термін (згідно з частиною 3 статті 12 Закону № 2136), який не може перевищувати періоду дії воєнного стану.
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Також ця відпустка не належить до відпусток без збереження заробітної плати, які надаються працівникові відповідно до статей 25, 26 Закону № 504/96-ВР «Про відпустки».
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