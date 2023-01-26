26.01.2023 18:00 Віталій Хінєвіч
ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці
За даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 800 вакансій.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
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1. Лікар-стоматолог-хірург - 20000 грн
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2. Бухгалтер - 19980 грн
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3. Юрисконсульт – 15000 грн
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4. Інженер-електронік – 15000 грн
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5. Друкар офсетного плоского друкування – 13000 грн
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6. Апаратник - 11050 грн
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7. Технік-лаборант – 10000 грн
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8. Інспектор (центр пробації) – 10000 грн
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9. Службовець на складі (комірник) – 9500 грн
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10. Тваринник – 8000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням
.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм
або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості:
з понеділка по п’ятницю 9:00-17:00 за телефонами
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0951387296;
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0664403686;
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0990562800;
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0990208721;
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0960554869.
Також з понеділка по п'ятницю 9:00-15:00 за номером 0577321928.
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