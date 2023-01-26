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26.01.2023  18:00   Віталій Хінєвіч

ТОП-10 вакансій у Харківській області: що пропонують роботодавці

За даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні майже 800 вакансій.

робота Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
ТОП-10 вакансій, які найбільше затребувані цього тижня:
 
  • 1.  Лікар-стоматолог-хірург - 20000 грн
  • 2.  Бухгалтер - 19980 грн
  • 3.  Юрисконсульт – 15000 грн
  • 4.  Інженер-електронік – 15000 грн
  • 5.  Друкар офсетного плоского друкування – 13000 грн
  • 6.  Апаратник - 11050 грн
  • 7.  Технік-лаборант – 10000 грн
  • 8.  Інспектор (центр пробації) – 10000 грн
  • 9.  Службовець на складі (комірник) – 9500 грн
  • 10.  Тваринник – 8000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по місту Харків і Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
 
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості: 
 
з понеділка по п’ятницю 9:00-17:00 за телефонами
 
  • 0951387296;
  • 0664403686;
  • 0990562800;
  • 0990208721;
  • 0960554869.
 
Також з понеділка по п'ятницю 9:00-15:00 за номером 0577321928.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові реорганізували деякі медичні установи.
 

Источник:   ХОВА
 Тэги:  харків, харьков, вакансії
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