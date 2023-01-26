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26.01.2023  18:33   Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці надали психологічну допомогу десяткам містян

До харківских поліцейських звертаються за допомогою з травматичними станами дорослих та дітей.

Допомогли десяткам містян психологічно правоохоронці Харкова
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, провоохоронці протягом минулого місяця допомогли психологічно близько 30 громадянам. Основним напрямком консультування стала допомога у боротьбі з травматичними станами дорослих та дітей у воєнний час.
 
Поліцейські психологи надають рекомендації щодо самодопомоги під час стресових станів, а також техніки зняття стресу, розслаблення та релаксації. 
 
Громадяни, які відчувають тривогу чи інші прояви нестабільного емоційного стану, можуть звертатись за індивідуальною допомогою до поліцейських психологів щовівторка та щочетверга з 09:00 до 11:00 за наступною адресою: місто Харків, проспект Перемоги 62А (орієнтир дитячий майданчик).
 

Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  стрес, допомога, харьков
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