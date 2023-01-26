26.01.2023 18:33 Дмитро Колонєй

Харківські правоохоронці надали психологічну допомогу десяткам містян

До харківских поліцейських звертаються за допомогою з травматичними станами дорослих та дітей.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на ГУ Нацполіції, провоохоронці протягом минулого місяця допомогли психологічно близько 30 громадянам. Основним напрямком консультування стала допомога у боротьбі з травматичними станами дорослих та дітей у воєнний час.

Поліцейські психологи надають рекомендації щодо самодопомоги під час стресових станів, а також техніки зняття стресу, розслаблення та релаксації.

Громадяни, які відчувають тривогу чи інші прояви нестабільного емоційного стану, можуть звертатись за індивідуальною допомогою до поліцейських психологів щовівторка та щочетверга з 09:00 до 11:00 за наступною адресою: місто Харків, проспект Перемоги 62А (орієнтир дитячий майданчик).



