    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого
01.02.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Еловая ветка в снегу

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 36%. Температура повітря °-1...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо 1 лютого була ясна погода чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну: "Якщо крапель — то у весну ранню вір".
  • Якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися.
  • Якщо кружляла заметіль, вірили, що така погода затягнеться.
  • Цей день називали Громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза.

Тэги:  прогноз погоди, харків, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
31.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 31 січня 30.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 30 січня 29.01 Погода Прогноз погоди у Харкові на 29 січня
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 