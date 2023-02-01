Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 36%. Температура повітря °-1...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.
Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.
День чудово підходить для кохання та романтики. Зірки обіцяють вам море задоволення від звичайнісіньких житейських радостей.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.
1 лютого відзначається Міжнародний день десерту.
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