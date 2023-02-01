01.02.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 1 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Вранці очікується дрібний сніг, який до полудня повинен закінчитися. Вся решта дня пройде без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.



Вранці хмарно, ймовірність опадів 47%. Температура повітря -3°...-2°C (відчувається як -1°C). Вітер південно-західний, 3 м/с. Вологість повітря 82%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Вдень хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 36%. Температура повітря °-1...+1°C (відчувається як -1°C). Вітер південний, 3 м/с. Вологість повітря 90%. Атмосферний тиск 747 мм рт.ст.

Ввечері хмарно з проясненнями, ймовірність опадів 13%. Температура повітря 0°...-1°C (відчувається як -2°C). Вітер південно-західний, 4 м/с. Вологість повітря 86%. Атмосферний тиск 746 мм рт.ст.

Народні прикмети

Якщо 1 лютого була ясна погода чи капало зі стріхи, то очікували ранню весну: "Якщо крапель — то у весну ранню вір".

Якщо ввечері на небі було багато зірок, то зима ще довго обіцяла протриматися.

Якщо кружляла заметіль, вірили, що така погода затягнеться.

Цей день називали Громовицею, бо саме сьогодні в природі можлива була гроза.



