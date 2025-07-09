    
Главная Новини Харкова Армія За добу на Харківському напрямку ворог втратив 91 особу та понад 160 одиниць техніки
09.07.2025  14:33   Рита Парфенова

За добу на Харківському напрямку ворог втратив 91 особу та понад 160 одиниць техніки

За добу окупанти здійснили понад 600 обстрілів, включно з 151 атакою дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 165 одиниць техніки та 94 укриття.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною. За добу 8 липня противник 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських військових, зокрема 11 боєзіткнень зафіксовано в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

Російські війська завдали п’ять авіаударів із використанням восьми керованих авіабомб (КАБ) та вісьми некерованих ракет (НАР). Також здійснено 629 обстрілів, з них 151 – із застосуванням дронів-камікадзе.

Втрати противника за добу склали 91 особу, з них 25 – безповоротні. Силам оборони також вдалося знищити або пошкодити 165 одиниць техніки й озброєння, зокрема:

  • 2 танки;
  • 1 артилерійську систему;
  • 11 автомобілів;
  • 134 безпілотники;
  • 17 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього, було знищено 94 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 – паливно-мастильних матеріалів, а також 14 стартових позицій для запуску БпЛА.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під ворожими обстрілами перебували місто Харків, Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони.
Тэги:  армія, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.07 Армія 20 штурмів, 649 обстрілів і 132 втрати техніки: ситуація на Харківському напрямку за добу 08.07 Армія На Харківщині зафіксована 21 атака рф: обстріли тривали в районі восьми населених пунктів 06.07 Армія На Харківщині тривають шість боєзіткнень — ЗСУ стримують ворога на північному кордоні
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 