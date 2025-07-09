09.07.2025 14:33 Рита Парфенова

За добу на Харківському напрямку ворог втратив 91 особу та понад 160 одиниць техніки

За добу окупанти здійснили понад 600 обстрілів, включно з 151 атакою дронами-камікадзе. Сили оборони знищили 165 одиниць техніки та 94 укриття.

Як повідомляє РЕДПОСТ, оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТУ "Харків" залишається складною. За добу 8 липня противник 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі українських військових, зокрема 11 боєзіткнень зафіксовано в районах Вовчанська, Зеленого, Амбарного та Кам’янки.

Російські війська завдали п’ять авіаударів із використанням восьми керованих авіабомб (КАБ) та вісьми некерованих ракет (НАР). Також здійснено 629 обстрілів, з них 151 – із застосуванням дронів-камікадзе.

Втрати противника за добу склали 91 особу, з них 25 – безповоротні. Силам оборони також вдалося знищити або пошкодити 165 одиниць техніки й озброєння, зокрема:

2 танки;

1 артилерійську систему;

11 автомобілів;

134 безпілотники;

17 одиниць спеціальної техніки.

Окрім цього, було знищено 94 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 1 – паливно-мастильних матеріалів, а також 14 стартових позицій для запуску БпЛА.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під ворожими обстрілами перебували місто Харків, Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони.