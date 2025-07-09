Харківʼянина судитимуть за спробу продати «роботу в ДБР» за 20 тисяч доларів

47-річний чоловік вимагав 10 тисяч доларів за нібито гарантію працевлаштування у Державному бюро розслідувань. Під час передачі коштів його затримали правоохоронці.
У Харкові перед судом постане 47-річний місцевий мешканець, якого обвинувачують у спробі шахрайства під прикриттям «допомоги» з працевлаштуванням у ДБР. Обвинувальний акт уже скеровано до суду — про це РЕДПОСТ повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Слідство встановило: чоловік, який на момент події не мав офіційного місця роботи, переконував потенційного «клієнта», що має зв’язки у Державному бюро розслідувань та може «гарантувати» посаду слідчого. За його словами, участь у конкурсі — формальність: тестування можна просто імітувати, а результат нібито вже вирішено.
Свої послуги харківʼянин оцінив у 20 тисяч доларів США. Першу половину суми — 10 тисяч — він вимагав ще до подання документів. 19 лютого 2025 року він призначив зустріч біля торговельного центру в Салтівському районі Харкова. Щоб справити враження, приїхав на дорогому авто у військовій формі з шевронами.
Під час передачі грошей чоловіка затримали. Зараз йому інкримінують закінчений замах на шахрайство, вчинений в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України). Розгляд справи відбуватиметься у Салтівському районному суді Харкова.
Досудове розслідування проводив другий слідчий відділ ТУ ДБР (м. Полтава), оперативний супровід здійснював відповідний відділ внутрішнього контролю.
Нагадаємо, що відповідно до Конституції України, особа вважається невинуватою, поки її провину не доведено в суді.
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