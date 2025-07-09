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09.07.2025  14:57   Рита Парфенова

Ракетний удар по Печенізькій громаді: зруйновані будинки, є постраждалий

Унаслідок обстрілу російськими військами території Печенізької громади пошкоджено приватну забудову та поранено місцевого мешканця. На місці триває обстеження.

вибух

Близько другої години дня 9 липня російські війська завдали ракетного удару по території Печенізької громади Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

За попередніми даними, внаслідок ворожої атаки сталося загоряння двох приватних будинків.

Під час обстрілу постраждав 61-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу на місці — госпіталізація не знадобилася.

Огляд території, яка потрапила під вогонь, наразі триває. Інформація щодо пошкоджень уточнюється. Місцева влада та рятувальники працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Жителів закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги та залишатися в укриттях до її відбою.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби під ворожими обстрілами перебували місто Харків, Харківський, Куп’янський, Ізюмський та Чугуївський райони.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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